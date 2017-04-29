İzmit'te Deprem Müzesiyle İlgili Toplantı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projelerinden olan ve inşaatı devam eden deprem müzesiyle ilgili toplantı yapıldı.



İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ndeki toplantıya Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi'nin yüklenici firması Progem Proje Geliştirme Merkezi yetkilileri, belediyenin Zemin Araştırma Birimi, Etüt Proje Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'ndan yetkililer katıldı. Toplantıda merkezin fuaye alanındaki maket alanlar için üretilecek modellere temel teşkil edecek içerikler, sergi ünitelerinde ve duvar baskılarında yer alması planlanan depremlerle ilgili dünya ve Türkiye'den bilgilere yer verildi. 17 Ağustos 1999 başta olmak üzere Türkiye ve dünyadan deprem arşivleriyle ilgili konularda görüş alış verişinde bulunuldu. Konuyla ilgili toplantıların daha sonraki süreçlerde de yapılacağı ifade edildi. - KOCAELİ