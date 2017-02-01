Izmit'te buz tutan ağaçlar ilgi odağı oldu



İZMİT'te, gece hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düşerken, buz tutan ağaçlar ilgi odağı oldu. Vatandaşlar buzdan oluşan güzelliğin önünde fotoğraf çektirdi.



İzmit'te gece hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düştü. Su birikintileri buz tutarken, Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan ağaçlar da buz tuttu. Ağaçların dallarında oluşan buz sarkıtları muhteşem bir görüntü oluşturdu. Buz tutan ağaçları gören vatandaşlar, ağaçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.