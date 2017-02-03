İzmit'te Ahşap Alım İhalesi Yapıldı

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ahşap malzeme alım ihalesine 10 firma katıldı.



İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ahşap ve çatı malzemeleri alımı ihalesine firmalar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık maliyeti 246 bin 292 lira olan ihaleye en yüksek teklifi 243 bin 300 lira teklif verilirken, en düşük teklifi ise 148 bin 985 lira oldu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak. - KOCAELİ