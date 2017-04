İzmit'te 674 Öğrenci Daha Bisikletlerine Kavuştu

İzmit Belediyesi'nin bisiklet dağıtımları şehrin dört bir yanında devam ediyor. Çocukların sevinç çığlıkları arasında gerçekleşen törenler kapsamında Emek Dayanışma Ortaokulu, Alikahya Fatih Ortaokulu, Alikahya İmam Hatip Ortaokulu ve 23 Nisan İlköğretim Okulu'nda 674 öğrenciye bisikletleri teslim edildi.



Okullardaki bisiklet teslim törenlerine Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye meclis üyeleri Cemil Kanpara ve Haluk Akgün, Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Can, KASKF Başkanı Murat Aydın, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.



Bisikletlerin tesliminde konuşan ve "Çocukların mutlu olması bizim için her şeyden önemli" diyen Başkan Doğan, "Bizler, çocuklarımızın mutluluğu ile mutlu oluyoruz. İşimizi kanunlar, kurallar, hak, hukuk çerçevesinde yapıyoruz. Bütün gayemiz halkımızın huzuru ve mutluluğu içindir. Okullarla ilgili hizmetler bizim asli görevimiz değil, ancak öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden gelen isteklere nasıl hayır diyeceğiz. Onlar bizim her şeyimiz. Gücümüzün yettiği, elimizden geldiği kadar, kuruşunuzu ziyan etmeden, haramı helalı bilerek sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizlerden ricamız, bize dua edin ve her zaman olduğu gibi arkamızda durun" dedi.



Başkan Doğan, Avrupa'nın Türkiye'nin birliğini yükselişini kıskandığını ifade ederek, "Bizi bölmek için her yolu deniyorlar. Bakanlarımızı kendi konsolosluğumuza sokmuyor, vatandaşlarımıza insanlık dışı muameleler yapıyorlar. Niye, çünkü Türkiye'de referandum var. Ülkeyi kazandıranların kazanmasını istemiyorlar. Halbuki kazanan biz değiliz, kazanan çocuklarımız, geleceğimiz, ülkemiz olacak. ya evet çıkarsa diyerek kötü propaganda yapanlara sesleniyorum, bırakın bu işleri. Evet, isteyenler bu ülkede yaşamıyor mu? Benim çocuğum yok mu, benim torunum olmayacak mı? Tam tersine gelecek için çocuklarımız için evet diyoruz. Avrupa kıskansın çünkü Türk milleti daha güçlü, daha bir ve beraber olacak" diye konuştu.



Başkan Doğan konuşmasının sonunda çocuklardan bisiklet kullanırken kasklarını takmalarını istedi. - KOCAELİ