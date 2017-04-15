Izmit'te 412 polisle huzur operasyonu



İZMİT'te, 412 polisle yapılan huzur operasyonunda 4 bin 57 kişinin kimlikleri sorgulandı.



İzmit'te gece 412 polisle huzur operasyonu yapıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yılmaz, Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal ve İzmit İlçe Müdürü Mehmet Karakaş operasyonu yönetirken, kentin belirli noktalarında yapılan kontrollerde araçlar ve kişilerin üstleri arandı. 4 bin 57 kişinin kimliklerinin sorgulandığı uygulamada 2 kişi tehdit etmek, 1 kişi dolandırıcılık, 1 kişi basit yaralama, 1 kişi yoklama kaçağı, 1 cezaevi firarisi, 1 kişi taksirle yaralama, 1 kişinin alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarında arandığı tespit edilen 8 kişi yakalandı. Uyuşturucu madde ve havalı tabanca bulundurduğu tespit edilen 5 kişi de gözaltına alındı.



Ayrıca 677 aracın evrakları incelenirken, 32 araç sürücüsü hakkında işlem yapılırken, araç sürücülerine toplam 15 bin 902 TL ceza kesildi. 8 araç ise trafikten men edildi. 116 iş yeri de denetlenirken, çevreye rahatsızlık veren 1 iş yerine, ruhsatsız çalışan 2 iş yerine, sigara yasağını ihlal eden 4 işyerine, 12 yaşından küçük çocukları içeriye alan, filtre programı bulunmayan 2 internet kafeye olmak üzere 9 iş yerine cezai işlem uygulandı.