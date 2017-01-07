İzmit'te 2016 Yılında 1 Milyon 111 Bin Kişi Sıcak Çorba İçti

İzmit Belediyesi'nin örnek projelerinden olan çorba çeşmelerinden milyonlarca kişi yararlanıyor.



İzmit Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve 7 ayrı noktada hizmet veren çorba çeşmelerinde haftanın 5 günü ezo gelin, mercimek ve domates çorbası servis ediliyor. Ücretsiz olan çeşmelerden geçtiğimiz yıl içinde 1 milyon 111 bin kişinin yararlandığını söyleyen yetkililer, "Hijyen ve temizliğe büyük önem verilen çorba çeşmeleri 2012 Mayıs ayından itibaren faaliyette bulunuyor. Çeşmelerden şimdiye kadar 6 milyondan fazla vatandaşa sıcak çorba ikram edildi" dediler. - KOCAELİ