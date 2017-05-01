Izmit'te 1 Mayıs kutlandı



İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT ve Gebze'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. İşçiler müzik eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.



İzmit'te Sabri Yalım Parkı'nda toplananlar polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Yürüyüş Yolu'nda kurulan arama noktalarından geçti. Binlerce kişi Yürüyüş Yolu'nda "1 Mayıs işçinin bayramı", "İşçiyiz haklıyız alanlardayız", "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları atarak Anıt Park meydanına yürüdü. Meydanda kurulan ikinci arama noktasında kutlamaya katılanlar yeniden polis tarafından didik didik arandı. Halkevleri üyelerinin alışveriş arabasında getirdiği flamalar alana alınmadı. Alana giren gruplar davul zurna eşliğinde halay çekti.



Gebze Sendikalar Birliği tarafından düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne binlerce kişi katıldı. Gebze Şehit Numan Dede Caddesi'nde toplananlar Kent Meydanı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz konuşma yaptı. Konuşmanın ardından meydanda bulunanlar şarkılara eşlik ederek halaylar çekti.



HABER: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-KAMERA: Orhan UZUN