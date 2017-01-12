Izmit Tarihi Ocağın Duvarları Evin Üstüne Çöktü

Izmit'te, tarihi kireç ocaklarının duvarları bir evin duvarının üzerine çöktü. Evdekiler büyük korku yaşarken, evin duvarları hasar gördü.



Olay, Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Koruma altındaki tarihi kireç ocaklarının duvarlarının bir bölümü büyük bir gürültüyle 3 katlı evin üzerine çöktü. Sezgin Özer'in oturduğu binanın birinci katındaki dairenin duvarları hasar gördü. Evdekiler büyük korku yaşarken, evin yatak odasında ve mutfağın bulunduğu yerde duvarlarda çatlaklar oluştu. Mutfağın camının kırılması sonucu içeriye taşlar girdi. Sezgin Özer, eşi Elif Özer ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada çökme olduğunu belirterek, "Büyük bir gürültüyle çökme olmuş. Olay anında ben evde yoktum. Eşim ve çocuklarım çok korkmuşlar. Belediye ekipleri gelip inceleme yaptı. Tarihi yapı olduğu için kendilerinin dokunamayacağını söylediler. Buradaki tarihi ocaklar yıllardır tehlike yaratıyor. Bir an önce çözüm alınmasını istiyoruz" dedi.