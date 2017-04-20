İzmit Sokakları Sanat Galerisi Oldu
Dünya Sanat Günü etkinlikleri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın katılımıyla Yürüyüş Yolu’nda yapıldı.
Dünya Sanat Günü etkinlikleri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın katılımıyla Yürüyüş Yolu'nda yapıldı. Açılışın ardından Yürüyüş yolu sanat galerisine dönüştü.
İzmit Belediyesi, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Mustafa Türk Sanat Galerisi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, İzmit Kent Konseyi Başkanı Cafer Kozluca, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından Yürüyüş Yolu birçok sanat dalında etkinliklerin yapıldığı galeriye dönüştü.
İZMEK kursiyerleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve Mustafa Türk Sanat Galerisi üyelerinin birbirinden güzel el emeklerinin sergilendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliklerde Yürüyüş Yolu'na kurulan stantlarda, resim, müzik, ebru, hat, el işleri gibi bir çok eser sergilendi. Programın açılışında konuşan Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, "böyle güzel bir bahar gününde sanat için bir araya gelişimizden büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
Daha sonra söz alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da sanat sayesinde insanın dünyaya farklı bir çerçeveden baktığını söyledi. Başkan Doğan, "Biz, sanatın önemini ve etkilerini bilen bir belediye olarak şehrimizi daha fazla sanatla doldurmak istiyoruz. İzmitimize sanat çok yakışıyor. Gerek estetik açıdan gerek diğer sanat dalları açısından yapacak çok işimiz var ama yaptığımız çokta iş var. Ben 28 Haziran'da açılışını yapacağımız Kültür Tepsini 2. Etap projemizi sanat tepesi olarak tanımlıyorum. İçerisinde bulunan mini amfi tiyatromuzda ve diğer alanlarda resimden müziğe sanatın her dalının yapılacağı bir yer olacak. Yine mahallerimizde açtığımız cep sinemalarında çocuklarımızı sinemayla buluşturup onlarda bir sinema kültürü oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
İZMEK kurs merkezlerinde çok sayıda dalda çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Doğan, "Çocuk tiyatrosu için çalışmalarımız devam ediyor. İzmit Sanat Galerimizde sanatsal aktiviteleri her zaman destekliyoruz. İzmit'i sanatla dolu dolu bir kent yapma hayalini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sanat sergimize katılan tüm sanatçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum, birlikte yaptığımız çalışmalar devam edecek" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Doğan ve katılımcılar, gün nedeniyle açılan stantları gezdiler. - KOCAELİ