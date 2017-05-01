İzmit Köylülerine Süt Üretimi Eğitimi

İzmit Belediyesi'nin köylere yönelik gerçekleştirdiği bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.



İzmit Belediyesi'nin öncülüğünde şimdiye kadar 49 köyde başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konularda gerçekleştirilen eğitimlerin sonuncusu Bulduk köyünde verildi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Veteriner Hekim Cihan Altıntaş tarafından verilen eğitimde köylülere süt inekçiliği ve beslenmesi anlatıldı. Soru cevap şeklinde gerçekleşen bilinçlendirme eğitiminde Veteriner Hekim Cihan Altıntaş, "Süt ineklerinde beslenme hayvan sağlığı, halk sağlığı ve ürün verimliliği açısından çok önemlidir" dedi.



Süt üretimiyle ilgili bilgiler veren Veteriner Hekim Cihan Altıntaş, "İneklerde süt verimi 4 farklı dönem de incelenmektedir. Birinci süt alımı döneminde artan süt miktarıyla orantılı olarak enerji, protein ve diğer besin parametrelerine olan ihtiyaç artmakta, bu dönem içerisinde inek ağırlık kaybetmesi ve günlük 0.5 kg canlı ağırlık kaybı normal kabul edilmektedir. İkinci süt alımı döneminde ise verim en yüksek seviyede olmaktadır. Bu dönem için düzenlenecek doğru bir beslenme programıyla inek kapasitesinin en yüksek verim seviyesine ulaşmakta ve dönem olabildiğince uzun tutulmaktadır. Üçüncü süt alımı dönemine gelindiğinde ise verim azalarak ilerlemekte, beslenmenin verim payı azalmakta ancak doğru bir beslenme programıyla birinci dönemde kaybedilen canlı ağırlık geri kazanılabilmektedir. Dördüncü dönem ise 'kuru dönem' olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde de hem doğuma hazırlık, hem de doğacak buzağının beslenme ihtiyacı için süt alımı yapılmamakta, yalnızca ineğin yaşam payı gözetilerek beslenme programı düzenlenmektedir" şeklinde konuştu.



Köylüler, eğitimin ardından İzmit Belediyesi'ne çalışmalarından ötürü teşekkürlerini ilettiler. - KOCAELİ