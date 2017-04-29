Izmit Körfezinde Tankerde Yangın-3

(Tür: Yurt)
Babasını ilk kez gören bebeğin mutluluk anı kameraya böyle yansıdı
Kayseri paçayı kurtardı
Ronaldinho futbolu bıraktı ama yılın asistini yaptı
Kuaför dehşeti! 'Saçımı yaktın' diyen kadın polisi yumrukladı
Uçakta sürüklenen yolcu, tazminatı alınca davadan vazgeçti
Kenan, aldığı binayı 5 katı fiyatına sattı
ABD'yi gören YPG iyice şımardı: Tüm güçlerimizle Türkiye'ye saldırırız
Kardashian'ların sıradan halini gören dumur oluyor!
Rus generalin cesedinin yıllardır neden bozulmadığı ortaya çıktı