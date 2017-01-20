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İzmit Körfezi'ni Kirleten Firmaya Tek Kalemde 2 Milyon TL Ceza
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İzmit Körfezi'ni Kirleten Firmaya Tek Kalemde 2 Milyon TL Ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreye verdiği zarardan dolayı bir liman işletmesine 2 milyon 100 bin TL idari yaptırım cezası uyguladı.

İzmit Körfezi'ni Kirleten Firmaya Tek Kalemde 2 Milyon TL Ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tanklar arası Fuel Oil'in transfer işlemleri sırasında güvenlik havuzlarına Fuel Oil'in taştığı ve denizi kirlettiği için 2 milyon 100 bin lira ceza kesti.

Çevre ve Şehircilik Baknalığı'ndan yapılan açıklamada; 12.01.2017 tarihinde Dilovası İlçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait tanklardan, tanklar arası Fuel Oil'in transfer işlemleri sırasında güvenlik havuzlarına Fuel Oil'in taştığı, güvenlik havuzundan da yağmur suyu kanalına aktığı, oradan da denize taşarak deniz kirliliği oluştuğu kaydedildi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE TEMİZLENDİ

Ekipler, denize yaklaşık 90-100 ton civarında fuel oil döküldüğü tahmininde bulunurken, dökülen miktarin kesin olarak Gümrük Müdürlüğünce hesaplanacağı öğrenildi. Bakanlık temizlik çalışmalarını büyük ölçüde tamamlarken gelişmelere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"18.01.2017 tarihi itibariyle uçaktan çekilen hava fotoğraflarında deniz yüzeyinde film tabakası şeklinde yağımsı kirlilik görülmekte, kıyılarda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün personellerince denetimler devam etmekte olup, kısmi kirlilik olduğu, bunlara da temizlik firmaları yönlendirilerek temizlik işlemleri devam etmektedir. Ayrıca Yalova kıyılarında da kirlilik ihbarları gelmiş mevcut temizlik firma araç ve ekipleri yönlendirilerek temizlik işlemleri başlatılmıştır.

12.01.2017 ile 18.01.2017 tarihine kadar denizden sıvı olarak yaklaşık 200 ton sıvı (Fuel oil + Deniz suyu) çekilmiş olup bunun yaklaşık yüzde 30 Fuel Oil (60 ton) içerdiği tahmin edilmektedir. Ayrıca bölgede temizlik faaliyetlerini sürdüren firmalar tarafından temizlik çalışmalarında kullanılan malzemeler (absorban, sosis, bariyer vs.) ayrıca limanlardabiriktirilmekte olup oluşan atıkların Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarına müteakip bertarafları sağlanacaktır.

Kıyı ve açık denizde yapılan çalışmalar sonucu toplanan atıklar bertaraf tesislerine yönlendirilmektedir. Tanklardan dökülen Fuel Oil'in çevreye verdiği zarardan ötürü 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20-v maddesi uyarınca firmaya 2.100.000 TL (iki milyon yüz bin Türk Lirası) idari yaptırım uygulanmıştır."

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