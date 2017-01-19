İzmit Körfezi'ni Kirleten Firmaya 2 Milyon 100 Bin Lira Ceza

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde bulunan bir limandan sızan yakıt İzmit Körfezi'nde yayılırken kirlilik, limanın karşı kıyısında bulunan Yalova Altınova sahillerine kadar ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, limandan denize 90- 100 ton civarında fuel oil döküldüğünü, çevreye verdiği zarar nedeniyle firmaya 2 milyon 100 bin liralık ceza kestiğini açıkladı.



Geçen hafta perşembe günü Dilovası'nda bulunan bir limandan denize fuel oil döküldüğü ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma yaparken, limanın çevresine ve demirli olan gemilerin etrafına bariyerler çekildi. 1 acil müdahale ve 2 temizlik şirketi kıyılarda temizlik çalışması yaparken, yakıt toplama gemisi 'Seyit Onbaşı' ile deniz yüzeyindeki yakıt temizlenmeye çalışıldı. İzmit Körfezi'ne sızan yakıt Körfez ve Derince kıyılarına kadar ulaşırken, rüzgarın da etkisiyle sızıntının olduğu limanın karşısında bulunan Yalova Altınova kıyılarına kadar yakıt ulaştı. KUŞLAR TELEF OLDU



Sahiller simsiyah olurken, kıyılardaki kumlar ve taşlar siyaha bulandı. Denize sızan kirlilikten en çok su kuşları etkilendi. Körfez sahillerinden yakıta bulanan çok sayıda karabatak telef olurken, duyarlı vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları kuşları hayatta tutmak için çalıştı. Sahillerden toplanan kuşlar Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'ndaki hayvan hastanesinde ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yıkanarak bakıma alındı.



2 MİLYON 100 BİN LİRA CEZA



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevreye verdiği zarar nedeniyle bir firmaya 2 milyon 100 bin TL idari yaptırım cezası uygulnadığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:



"12 Ocak tarihinde Dilovası'nda faaliyet gösteren bir firmaya ait tanklardan, tanklar arası fuel oil'in transfer işlemleri sırasında güvenlik havuzlarına fuel oil'in taştığı, güvenlik havuzundan da yağmur suyu kanalına aktığı, oradan da denize taşındığı Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edilmiştir. Denize 90- 100 ton civarında fuel oil döküldüğü tahmin edilmekte olup, Gümrük Müdürlüğü'nce dökülen miktarı kesin olarak hesaplama çalışmaları devam etmektedir. Temizlik çalışmaları karada denizde başlatılmış ve büyük oranda temizlenmiştir. Kıyı ve açık denizde yapılan çalışmalar sonucu toplanan atıklar bertaraf tesislerine yönlendirilmektedir. Tanklardan dökülen fuel oil'in çevreye verdiği zarardan ötürü 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20-v maddesi uyarınca firmaya 2 milyon 100 bin TL idari yaptırım uygulanmıştır. - Kocaeli