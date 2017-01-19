İzmit Körfezi'ni Kirleten Firmaya 2 Milyon 100 Bin Lira Ceza - Fotoğraf

İzmit Körfezi'ni Kirleten Firmaya 2 Milyon 100 Bin Lira Ceza - Fotoğraf

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İzmit, Ceza
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