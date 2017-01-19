İzmit Körfezi'ndeki Akaryakıt Sızıntısı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limanda tanklar arasında ikmal yapılırken denize akaryakıt sızması sonucu oluşan kirlilikten etkilenen Hersek Lagünü ve kıyılarında yürütülen temizlik çalışmaları sürüyor.



Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük faciayı kıl payı atlattıklarını söyledi.



Olayın farkına erken varıldığına dikkati çeken Oral, şöyle konuştu:



"Tedbirlerimizi aldık. Hem Yalova Valiliğimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Orman ve Su İşleri Müdürlüğümüz ve buradaki tüm personel arkadaşlarımız, belediye, veterinerlik personelimiz, zabıtamız el birliğiyle, güzel bir iş birliğiyle tehlikeyi büyümeden bertaraf ettiler. Şimdi de buranın temizliğini yapıyorlar. Gölümüz bizim için çok önemli, kuş cenneti. Şu anda kuşlarımız, misafirlerimiz var. Onların etkilenmemesi bizim için önemliydi. Tabi etkilenen kuşlarımız, karabatak kuşları ağırlıklı oldu. Tek tük başka kuşlarımız da var."



"Daha büyük bir facia olabilirdi"



Metin Oral, olumsuz hava şartlarına rağmen özverili bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Daha büyük bir facia olabilirdi. Şu anda binlerce kuşumuz var. Flamingolardan kuğulara şu an burada ciddi miktarda kuşumuz var. Dolayısıyla zararı hafif atlattık. Şimdi arkadaşlarımız temizlik işlerini yapıyorlar. 5-6 kilometrelik bir sahil şeridi etkilendi. Bu sahil şeridinin 4 kilometrelik kısmı temizlendi. Çok az bir yer kaldı. Rüzgarla, dalga vasıtasıyla buraya kadar geldi. 100'e yakın arkadaşımız çalışıyor, teknik ve araç gereçleriyle beraber. 3 gündür burada çalışma yapıyoruz. İnşallah 1-2 gün içerisinde de tam temizlenmiş, toparlanmış olacak. Bizim için güzel tarafı, gölümüze fazla yansımadan bu işi kıyılarımızda da temizleyerek halletmiş olacağız. Arkadaşlarımız zor şartlarda çalıştılar. Özellikle şu anda bulunduğumuz kısım iyi. Özellikle göl ile denizin birleştiği alandaki şartlar biraz zor. Bu zor şartlarda güzel bir çalışma yaptı arkadaşlar. Onlara teşekkür ediyoruz."



"Hersek Lagünü kontrol altında"



Hersek Lagünü'nde tehlikenin atlatıldığını ve çalışmaların kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını belirten Oral, şunları kaydetti:



"Elimizdeki bilgiye göre 70 kuşumuz etkilendi. Ağırlıklı karabatak. Bunların 40 tanesi şu anda bakım halinde. 30'a yakını da telef oldu. Tabi buradaki kuş sayısına baktığımız zaman çok kuşun etkilenmemesi bizi sevindirdi. Bu 70 kuşun bir kısmı da burada etkilenen değil de diğer taraftan etkilenerek buraya gelenler, çünkü gölün içerisinde şu an sızıntıyı engellenmiş durumdayız. O yönden de şanslıyız. Hersek Lagünü kontrol altında. 1-2 gün içerisinde de bitireceğiz. Hersek Lagünü'ndeki çalışma son aşamaya geldi. Diğer kıyıya doğru çalışmalarımız devam ediyor. Önceliği Hersek Lagünü'ne verdik. Bizim için önemli olan burasıydı.

Burada her şey kontrol altında."