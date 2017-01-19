İzmit Körfezi'ndeki Akaryakıt Sızıntısı

Dilovası ilçesindeki bir limandan İzmit Körfezi'ne sızan akaryakıtın neden olduğu kirliliğin mağduru olan deniz kuşları, Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesinde tedavi ediliyor.



Vatandaşlar ve yetkililer tarafından telef olmaktan kurtarılan karabatak, sakarmeke, martı, ördek gibi deniz kuşları, Darıca'daki hayvanat bahçesine götürülüyor. Buradaki hastanede, vücutlarını kaplayan maddeden temizlenen kuşlar, veterinerler tarafından tedavi ediliyor.



Günlük bakımları yapılan kuşlar, eski sağlıklarına kavuşmalarının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacak.



Hayvanat bahçesinin sorumlu veterineri Elçin Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısının yaşanmasının ardından hayvanat bahçesine vatandaşlar ve yetkililer tarafından aralarında martı, sakarmeke, karabatak ve ördeklerin de olduğu toplam 61 deniz kuşu getirildiğini bildirdi.



Su yüzeyinde dinlenirken veya yiyecek aramak için denize daldıktan sonra yukarı çıkarken denize sızan maddeye maruz kalan deniz kuşlarının bu olaydan en çok etkilenen canlılar olduğunu vurgulayan Göktaş, "Buraya geldiklerinde durumları çok kötüydü. Bütün tüyleri, göz kapağı, gagaları petrol atığıyla bulanmış vaziyetteydi. Simsiyah halde geldiler, renkleri hiçbir şekilde belli değildi. Hatta temizlerken kokudan dolayı kendimiz de rahatsız olduk." diye konuştu.



Göktaş, gelen kuşları ilk olarak vücutlarına bulanan maddeden arındırmaya çalıştıklarını anlatarak, "Zaten bu da çok uzun sürdü. Daha sonra ilk müdahalelerini yaptık. Yiyecek verip beslenmelerini sağladık. İlk etapta kendileri beslenmek istemiyor. Bir de yaban hayatından geldikleri için stresli de oluyor hayvanlar. Daha sonra beslenmelerini sağlayarak gözlemlemeye başladık." ifadesini kullandı.



Getirilen kuşların bazılarının yolda gelirken çok kötü durumda olan bazılarının da temizlerken öldüğünü, geriye kalan 42 kuşun durumunun iyi olduğuna değinen Göktaş, "Sağlıklı olduklarına karar verdiğimiz zaman tekrar doğal hayata bırakılmaları lazım ama önce denizdeki atığın tamamen temizlenmesi gerekiyor. Başka yere bırakıldıklarında tekrar eski yerlerine gelmeleri mümkün." dedi.



Göktaş, söz konusu maddeye maruz kalan kuşların, insan müdahalesi olmadan hayatta kalmalarının mümkün olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bir insan müdahalesi olması lazım. Bütün tüyler zaten zift gibi olduğu için ağırlaşıyor. Zaten kendi kendilerini temizlerken bu maddeyi yutabiliyorlar, o da ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Ayırca, tamamen temizlenmezse eğer hayvanın tüyleri eski formunda olmadığı için vücut sıcaklığı düşüyor. Bu da hipotermiye yol açarak ölmelerine neden ölüyor. Temizleme işi çok kapsamlı bir eğitim, ekipman ve tesis gerektiriyor. Biz bunu yaparken çamaşır suyu içermeyen bulaşık deterjanı kullanıyoruz. Aslında kullanılan çok farklı solventler var, Türkiye'de bulunmuyor bu ilaçlar."



Öte yandan İzmit Körfezi'nde meydana gelen kirliliği temizlemek amacıyla yürütülen çalışmalar da devam ediyor.