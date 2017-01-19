İzmit Körfezi'ndeki Akaryakıt Sızıntısı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limanda iki tank arasında ikmal yapılırken denize akaryakıt sızması sonucu oluşan kirlilikten Hersek Lagünü yakınlarındaki kuşlar da etkilendi.



Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yalova Şubesi ekipleri, Hersek Lagünü yakınlarında akaryakıt sızıntısından etkilenen 15 karabatağı, canlı olarak toplayıp, tedavileri için Yalova'ya getirdi.



Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde üzerlerindeki akaryakıt kalıntıları temizlenen kuşlara, gerekli müdahalelerde bulunuldu.



Kuşların yaşama tutunması için çabalayan veteriner hekimlere, meslektaşları olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da destek verdi.



"Kirlilik çok şükür lagünü aşmamış"



Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Salman, sağ olarak kurtarılan ve rehabilitasyon merkezine getirilen kuşların temizlik çalışmalarını yapmayı sürdüreceklerini belirtti.



Salman, şunları kaydetti:



"Dilovasın'da yaşanan sızıntı nedeniyle oluşan kirlilik çok şükür lagünü aşmamış. Hersek Lagünü içerisinde birçok kuş çeşidi yer alıyor. Sızıntı eğer lagünü aşmış olsaydı buradaki kuşların tamamı sızıntıdan etkilenecekti. Birçok kuşun telef olması yürekleri dağlarken Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirilen kuşlara anında müdahale ederek yaşama tutunmalarını sağladık. "