İzmit Körfezi'nde Temizleme Çalışmaları Sürüyor

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde limandan sızarak İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor.



Dilovası'nda bir limandan sızarak İzmit Körfezi'nde Körfez ve Derince sahillerine kadar ulaşan fuel- oil denizde kirliliğe yol açarken, su kuşlarının da telef olmasına neden oldu. Limanın etrafına bariyerler çekilirken, bir acil müdahale ve iki temizlik şirketi temizlik çalışmaları yaparken, denizde su yüzeyindeki yakıt ise gemi alınarak temizleniyor.



Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada kirliliğin yaşandığı bölgeden numune alınarak TÜBİTAK'a analize gönderildiğini, liman çevresinde ve deniz yüzeyinde temizleme çalışmalarının kirlilik tamamen giderilinceye kadar süreceği belirtildi. - Kocaeli