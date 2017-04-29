İzmit Körfezi'nde Tankerde Yangın (4)

KOCAELİ'nin Körfez İlçesinde, İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında LPG yüklü bir tankerde bugün yangın çıktı. Yangın haberiyle birlikte Kıyı Emniyeti harekete geçti. Söndürme gemileri, tankerin güvertesinde başlayan yangına müdahale ederken, Donanma Komutanlığı'ndan da yardım istendi. Bölge itfaiye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı.