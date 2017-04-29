İzmit Körfezi'nde Lpg Tankerindeki Yangın

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerinde çıkan yangında yaralanan 9 kişinin tedavisi sürüyor.



Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında 9 kişinin yaralandığını, SEKA Devlet Hastanesine sevk edilen 4 yaralının durumunun iyi olduğunu söyledi.



Yangının ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine de 5 yaralının götürüldüğünü aktaran Ergüney, "Yaralılardan 2'si şu anda Yanık Tedavi Merkezi'nde yatırılıyor, 2 hastanın durumu acilde takip ediliyor, bir hastamız da İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık ve Yara Tedavi Merkezi'ne sevk edildi." şeklinde konuştu.







Ergüney, tedavileri süren hastalara müdahalelerin zamanında yapıldığını da sözlerine ekledi.