Izmit Körfezi'nde Lpg Tankerinde Yangın (3)

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.



Alınan bilgiye göre, İzmit Körfezi açıklarında bir LPG tankerinde yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine harekete geçen İtfaiye ve sahil güvenlik ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu LPG tankında yangın çıktığını belirterek, şunları kaydetti:



"Korkan 2-3 personel denize atladı. Arkadaşlarımız tarafından alındı onlar. Herhangi bir can kaybı yok. Bir kayıp yok. İçeriden de müdahale ediliyor. Dışarıdan da her türlü müdahale yapılıyor. Şu anda büyük ölçüde kontrol altına alındı."