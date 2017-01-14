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İzmit Körfezi'nde Limandan Sızan Yakıt Kirliliğe Yol Açtı - Fotoğraf

İzmit Körfezi'nde Limandan Sızan Yakıt Kirliliğe Yol Açtı - Fotoğraf

İzmit Körfezi'nde Limandan Sızan Yakıt Kirliliğe Yol Açtı - Fotoğraf

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