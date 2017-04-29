İzmit Körfezi'nde Faciadan Dönüldü (3)

MÜRETTEBAT TEDAVİ ALTINDA



İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında tanker ile 'Serdar 2' isimli teknede çıkan yangında yaralanan 9 kişi, tedaviye alındı. Serdar 2 isimli teknenin kaptanı Suat İspirli ve teknede bulunanların vücutlarında yanıklar oluştuğu, elbiselelerinin yandığı belirtildi. Botla Tütünçiftlik iskelesine getirilen yaralılardan tekne kaptanı yürüyerek ambulansa gitti.



4 kişi Seka Devlet Hastanesi'nde, vücutlarında yanıklar oluşan 5 kişi ise yanık ünitesinin bulunduğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücutlarında ağır yanıklar olan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



