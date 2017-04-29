İzmit Körfezi'nde Faciadan Dönüldü (2)

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında boş LPG tankeri, denizdeki platforma bağlanarak aktarmasını tamamladıktan sonra yanına yanaşan malzeme taşıyan teknede yangın çıktı. Alevler LPG tankerine sıçrarken, teknede bulunan mürettabat denize atladı. Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi yangına müdahale ederken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 9 kişi tedavi altına alındı.



Yangın, saat 16.20'de meydana geldi. Çok sayıda dolum tesisinin bulunduğu Körfez İlçesi Tütünçiftlik açıklarında bulunan Habaş adlı LPG tankeri, boşaltma için denizde bulunan platforma yanaştı. LPG yükünü aktardıktan sonra, Serdar 2 adlı, gemilere gıda ürünleri ve personel taşıyan tekne de boş durumdaki tankere yanaştı.



İddiaya göre, motor bölümü alev alan teknede patlama oldu. Alevler yanında bulunan tankere de sıçradı. Tekne alev alev yanarken, LPG tankeri, tekneden uzaklaştırıldı. Gemide 5 büyük LPG tankı bulunurken, 1 tank alev aldı. Yangın ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlek, Deniz Polisi ve Tüpraş'a ait söndürme gemileri ve botlar bölgeye hareket etti.



Teknede bulunan 3 personelin vücutlarında yanıklar oluşurken, denize atladı. Botlarla denizde bulunan 3 kişi alınarak kıyıda bekleyen 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Söndürme gemileri, tankerdeki alevleri söndürmek için çaba harcadı. Yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir sızıntının olmaması faciayı önledi. Söndürme gemileri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangının başladığı tekne ise kullanılmaz hale geldi. Serdar 2 teknesi kıyıya çekildi.



Gemide yangından etkilenen 6 kişi de botlara alındı. Yaralanan toplam 9 kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seka Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yaralılardan durumları ciddi olan 2'sinin yanık ünitesi bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, 3 kişinin gözetim altında bulunduğunu, 4 kişinin ise ayakta tedavi edildiğini söyledi.



Tankerde soğutma çalışmaları tamamlandı. LPG tankeri açıkta bekletiliyor.



- Körfezkocaeli