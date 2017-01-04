İzmit'in Sokakları Yenileniyor

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız verdi.



İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde hizmetlerine devam ediyor. Ekiplerce Kuruçeşme Kocatepe mahallesinde yol düzenleme, Topçular'da merdiven ve beton yol ile Kozluca köyünde parke yol çalışması yapıldı. Yetkililer, Kocatepe mahallesi 112. sokakta 900 ton stablize, 100 ton mekanik malzeme serme çalışması ile 600 ton hafriyat kaldırma işinin tamamlandığını söylediler. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince İzmit merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Kozluca köyünde 150 metre bordür ve 2 bin metrekare parke yol çalışmasının da bittiği öğrenilirken, Topçular mahallesi Çiçek sokakta 20 metre betonarme merdiven ve 17 metrekare beton yol çalışmasında 8 metreküp hazır beton kullanıldı. - KOCAELİ