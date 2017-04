İzmit Gençliğine Yeni Gençlik Merkezleri

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, geçtiğimiz ay temeli atılan ve inşaatı hızla devam eden 28 Haziran Gençlik Merkezi'nin son durumunu yerinde inceledi.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Mevlana Kültür Merkezi karşısında yaklaşık 400 metrekarelik alanda yapılan gençlik merkezinin son durumunu inceledi. Bölgede yapılacak gençlik merkezinin gençlerin ilk adresi olacağını belirten Başkan Doğan, "Yaklaşık 700 bin liraya mal olacak olan merkezimizde gençlerimiz için her şeyi düşündük. Etüt odaları, oyun odaları, kütüphane, kafeterya ve çok amaçlı salonları bulunan merkezimizde inşat çalışmalarımız çok hızlı ilerliyor. Bende binanın her sürecini yakından takip ediyorum. Kaba inşaatı bitmek üzere olan merkezimizde önümüzde günlerde dış cephe çalışması ve iç detaylarına geçilecek. İnşallah merkezi, yıl içinde gençlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.



İzmit Belediyesi olarak gençlerin daha iyi koşullarda eğitim sürmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Doğan, "Gençlerimiz, bizim geleceğimiz, her şeyimiz, bugünümüz yarınımız. Onların çok daha iyi şartlarda eğitim almaları, daha iyi şartlarda sosyal yaşamlarını şekillendirmeleri, geliştirmeleri ve yarınlarda ana baba olarak güçlü aile reisleri olmaları hepimizin en büyük isteğidir. Burası, 28 Haziran ve Bekirdere bölgesindeki gençlerimizin buluşma adresi olacak. Burası gençlerimizin yeridir. Biz sadece emanetçisi ve destekçisi olacağız. İzmit Belediyesi olarak her zaman gençler için kafa yoran onlara yapılan yatırımı geleceğimize yapılan yatırım olarak gören bir belediyeyiz. Onlar için ne yapsak az" şeklinde konuştu. - KOCAELİ