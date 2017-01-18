İzmit Belediyesinden Çevre Düzenleme Çalışmaları

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Çimenli Sokak'taki 114 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmaları tamamlandı.



Çalışma kapsamında 17 metreküp hazır beton kullanıldı.



Zabıtan Mahallesi Erten Okançay Sokak'ta ise heyelan tehlikesini ortadan kaldırmak için yaklaşık 4 metre uzunluğunda beton duvar örüldü.



Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Ayazma Mahallesi'nde 120 kilogram demir kullanılarak korkuluk yapıldı.