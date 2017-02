İzmit Belediyesinde Toplu Doğum Günü Kutlaması

İzmit Belediyesi'nde güzel bir uygulama daha başlatıldı. Belediyenin birimlerinde çalışan ve Ocak ayında doğan 174 personel için toplu doğum günü etkinliği düzenlendi.



Belediyenin Tepeköy'deki şantiyesinde düzenlenen toplu doğum günü etkinliğine Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da katılarak çalışanların mutluluğuna ortak oldu.



Belediye çalışanlarının doğum günlerini kutlayıp sağlıklı, huzurlu uzun ömürler dileğinde bulunan Başkan Doğan, "İzmit Belediyesi büyük, mutlu bir ailedir. Bugünkü görüntü bu mutluluğu açık şekilde göstermektedir. Bu güzel tablo beni gerçekten duygulandırıp gururlandırmıştır. Hayat hep iş değil. İş ve çalışmak tabi ki hepimizin olmazsa olmazımızdır. Zaman zaman sıkıntılı ve mutlu edici anlarımız oluyor. Bunları birlikte yaşıyoruz, ancak bazen işe kendimizi o kadar kaptırıyoruz ki birbirimizi unutuyoruz. Birbirimizi bazen unutuyoruz. Ama bunu yapmamak birbirimizi unutmamak lazım. Sadece işle değil, sosyal hayatımızla da ilgilenmemiz lazım. Herkesin bir doğum öyküsü vardır. Ben ailemin 7. çocuğuyum. Bizi bugünlere getiren yüce yaratanımıza ve annelerimize minnettarız. Herkesin arkasında bir anası bir kahramanı var. Bizleri yetiştirdiler, bugünlere getirdiler. Bugün İzmit'te insanlığa hizmet ediyoruz" dedi



Yaşlanmanın iyi bir durum olduğuna değinen Başkan Doğan, "Bir sene daha yaşlandınız. Ben bir yaş daya yaşlanınca seviniyorum. Yaşadığım için seviniyorum. Yaşayan yaşlanıyor onun için yaşlanmak bir nasip. Milletimizle, vatanımızla birlikte nice mutlu, huzurlu yıllar yaşayalım. Vatanımız olmasa biz ne yapardık. Bugünlere şükür edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Doğan, bugün var oluşumuzun en büyük mimarının şehitlerimiz olduğunu belirten Başkan Doğan,"Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, yediden yetmişe cephe arkasında mermi yapan kadınlar, onlar olmasaydı, 15 Temmuz'da tankların önüne koşanlar olmasaydı biz bugün burada olmazdık. O gün çelik gibi iradesi olan bir liderimiz olmasaydı biz bugün yoktuk. Allah korudu o günleri atlattık. Şehitlerimize minnettarız. Şuanda Kurtuluş Savaşı'nın farklı bir boyutu veriliyor. Artık karşımıza düzenli ordularla çıkmıyorlar, FETÖ, PKK, HDP, PYD, DEAŞ bunlarla çıkıyorlar. Çünkü düzenli ordularla çıktıklarında alacakları cevap belli, her zamanki gibi yenilecekler. Şimdi bombalar patlatıyorlar. Hain planlarla sinsice içimize girmeye, bizi birbirimize düşürmeye, yıpratmaya çalışıyorlar. Başaramadılar, millet olarak başaramayacaklarını da 15 Temmuzda bir kez daha gösterdiler. Ülkemizin her vatan toprağı bizim için önemli. Ülkemizin her noktası bizim vatanımız. Biz çok iyi biliyoruz Kızıltepe olmazsa İzmit olmaz, Diyadin olmazsa İzmit olmaz. İçeride güçlü bir Türkiye ve Türk Milleti var. Vatan, bayrak sevgimiz, ezanımıza olan sevgimiz olsun yeter. Bizi hiç kimse yok edemez" dedi.



Millet olarak bugünlerin kıymetini bilmemiz gerektüiğini ifade eden Başkan Doğan, "Biz Türk Milletiyiz. Birbirimizle yüz yıllardır bir beraber yaşayarak bugünlere geldik. Biz ancak bir olur isek güçlü oluruz. Her yaşana olumsuzluk, ülkemize yapılan hainlik ve saldırılar bizi daha da güçlendirdi. Yüzyıllar boyunca bu ülkenin varlığı için hep canlar verdik. Anadolu coğrafyasında durmak kolay değil. Anadolu'da olmanın bir beledi var, ödüyoruz. Bomba patlatmakla bizi bitiremezler. Moralimizi de bozamazlar. Üzülürüz ama daha da güçlü oluruz. Yarın daha da iyi olacağız. Onların inadına işimizi daha iyi yapacağız. Şehrimize daha güzel hizmetler yapacağız. Oy verse de vermese de hepsi bizim insanımız" ifadelerini kulandı. - KOCAELİ