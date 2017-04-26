İzmit Belediyesi Yolları Kirletenler Yakın Takibe Alındı

İzmit Belediyesi, şehir merkezinde yolları kirleten inşaat kamyonlarını yakın takibe aldı.



Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yolları kirleten kamyon sürücüleri hakkında cezai işlem uygulanacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte inşaat sektöründe de yoğunluk yaşandığını söyleyen yetkililer "Kazı ve hafriyat çalışmaları sırasında kamyon ve iş makinalarının cadde ve sokakları kirlettikleri görülmektedir. İzmit Belediyesi olarak tekerli ve paletli araçlarla yolları kirletenler hakkında hem idari hem de cezai işlem uygulayacağız. Hafriyat nakli sırasında taşıyıcı kamyonların hafriyatları yollara dökülmeyecek şekilde kasa boyunu aşmaması ve branda ile örtülü olması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayıp yolları kirletenlerden yıkama bedellerinin yanı sıra cezai işlem de uygulanacaktır" dedi. İzmit Belediyesi yetkilileri, çevreyi kirletenlerin vatandaşlar tarafından görüldüğü takdirde kendilerine bildirilmesini de istediler. - KOCAELİ