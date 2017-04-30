İzmit Belediyesi'nden Emeklilere Kemik Ölçümü

İzmit Belediyesi'nin emeklilere yönelik kemik ölçümü devam ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile ortaklaşa olarak sürdürülen çalışma ile İzmit Belediyesi'ne ait emekli evlerindeki emeklilere önce kemik erimesi hastalığı ile ilgili eğitim veriliyor, ardından da eğitime katılan emeklilerin kemik yoğunluğu ölçümleri yapılıyor. Cedit Mahallesi'ndeki emekli evinde de 35 emeklinin kemik yoğunluğu ölçümlerinin yapıldığını söyleyen yetkililer, diğer emekli evlerinde de uygulamanın devam edeceğini söylediler. - KOCAELİ