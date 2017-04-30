İzmit Belediyesi'nden Anlamlı Gelenek

İzmit Belediyesinde çalışan ve ay içinde doğanlar için toplu doğum günü kutlaması yapılıyor.



İzmit Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan uygulama Nisan ayında da tekrarlandı. Nisan ayı içinde doğan 115 personel için belediyenin Yeşilova'daki şantiyesinde kutlama etkinliği düzenlendi. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev'in de katıldığı etkinlikte hep birlikte pasta kesildi ve doğum günü olanlara hediyeler verildi.



Belediyenin BİRİZ ekibi tarafına düzenlenen toplum doğum günü etkinliğinde konuşan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, "Hepinize sağlıklı, huzur dolu nice yıllar dilerim. İzmit Belediyesi mutlu büyük bir ailedir. Aile ortamında halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler, çalışanlar arasında dostluk ve dayanışmayı daha da geliştirmesi bakımından önemlidir. Belediye yönetimi olarak her zaman çalışanımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ