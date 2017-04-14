İzmit Belediyesi'ndeki X-ray Cihazı Yenilenecek

İzmit Belediyesi’nin merkez binası Belsa girişteki x-ray cihazı yenilemesi ihalesi yapıldı.

İzmit Belediyesi'ndeki X-ray Cihazı Yenilenecek

İzmit Belediyesi'nin merkez binası Belsa girişteki x-ray cihazı yenilemesi ihalesi yapıldı.

İzmit Belediyesi girişinde bulunan x ray cihazının eski olması ve işlev görmemesi üzerine yeni cihaz alımıyla ilgili ihale yapıldı. Yaklaşık maliyeti 65 bin 233 TL olan x ray cihazı alım ihalesine katılan Denge Elektronik firması 48 bin 250 TL, Agop Havluciyan firması 70 bin 880 TL ve Feıhmann Savunma firması da 59 bin 400 TL teklif verdi. - KOCAELİ

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