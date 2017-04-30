İzmit Belediyesi Kamelya Alacak

İzmit Belediyesi ilçe genelinde yapılacak olan parklar için 150 adet kamelya alacak.



İzmit'te yapılacak parklarda kullanılacak olan kamelyaların alımı için ihale yapıldı. Açık ihale yöntemiyle gerçekleşen ihaleye 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 495 bin TL olan ihalede en yüksek teklif 615 bin TL olarak verilirken en düşük teklif ise 295 bin 250 TL olarak verildi. Komisyon teklifleri inceleyip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak. - KOCAELİ