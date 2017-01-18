İzmit Belediyesi, İzmit'in Dört Bir Yanında Çalışmalara Devam Ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanındaki çalışmalarına yeni yılda da büyük bir hızla devam ediyor.



İzmit Belediyesi Fen İşleri ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ekiplerince, Yenimahalle'de kaldırım, Zabıtan'da istinat duvar, Ayazma'da korkuluk, Bekirdere'de bariyer, Tavşantepe'de de haraba yapı yıkımı yapıldı.



Yenimahalle Çimenli sokaktaki 114 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmasında 17 metreküp hazır beton kullanıldı. Yetkililer, Zabıtan mahallesi Erten Okançay sokaktaki yaklaşık 4 metre uzunluğundaki beton duvar ile bölgedeki heyelan tehlikesinin ortadan kaldırıldığını söylediler. Buradaki çalışmada 10 metreküp beton kullanıldı. Ayazma mahallesi 2. Ada 13-14 ve 15. Blok çevresindeki korkuluk çalışmasında 120 kilograma yakın demir kullanılırken, Bekirdere Üstün sokakta araç parkını engellemek için yapılan bariyer çalışmasında da 64 kilogram demir kullanıldı. Tavşantepe mahalesi Turan Güneş caddesindeki haraba yapının yıkılmasıyla ortaya çıkan 200 tonluk hafriyatın Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldığı ifade edildi. - KOCAELİ