İzmit Belediyesi İş Yerlerini Kiraya Verecek
İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki 19 yeri ihaleyle kiraya verecek.
İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki 19 yeri ihaleyle kiraya verecek.
Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, şehrin değişik yerlerinde bulunan 3 adet büfe, 1 adet büfe-çay ocağı, 1 adet büfe-çay bahçesi, 1 adet işyeri, 2 adet taksi durağı yeri, 2 adet simit satış yeri, 1 adet kafeterya, 1 adet adaklık satış yeri, 1 adet süs bitkileri satış yeri, 2 adet teknik alt yapı alanı, 3 adet dernek lokali ve 1 adet PTT hizmet noktası olmak üzere toplam 19 adet yerin kiralama ihalesi 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Açık teklif usulüyle yapılacak ihalede kiralanacak yerlerin aylık kira bedellerinin 65- 4 bin 200 TL arasında değiştiği kaydedildi.
Kiraya verilecek yerlerle ilgilenenlerin 2 Mayıs Salı günü saat 14.00'e kadar İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne başvurulması gerektiği bildirildi. - KOCAELİ