İzmit Belediyesi İş Yerlerini Kiraya Verecek

İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki 19 yeri ihaleyle kiraya verecek.



Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, şehrin değişik yerlerinde bulunan 3 adet büfe, 1 adet büfe-çay ocağı, 1 adet büfe-çay bahçesi, 1 adet işyeri, 2 adet taksi durağı yeri, 2 adet simit satış yeri, 1 adet kafeterya, 1 adet adaklık satış yeri, 1 adet süs bitkileri satış yeri, 2 adet teknik alt yapı alanı, 3 adet dernek lokali ve 1 adet PTT hizmet noktası olmak üzere toplam 19 adet yerin kiralama ihalesi 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Açık teklif usulüyle yapılacak ihalede kiralanacak yerlerin aylık kira bedellerinin 65- 4 bin 200 TL arasında değiştiği kaydedildi.



Kiraya verilecek yerlerle ilgilenenlerin 2 Mayıs Salı günü saat 14.00'e kadar İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne başvurulması gerektiği bildirildi. - KOCAELİ