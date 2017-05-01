İzmit Belediyesi Bisiklet Dağıtmaya Devam Ediyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın 2012 yılında başlattığı bisiklet dağıtım törenleri tüm hızıyla devam ediyor.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan öncülüğünde "Haydi Bisikletle Okula" sloganıyla devam eden proje kapsamında, Şehit Ümit Balkan ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Ortaokullarında 285 öğretmene ve öğrencilere bisikletleri teslim edildi. Bisiklet dağıtım törenlerine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Şehit Ümit Balkan Ortaokulu Müdürü Yılmaz Ergül, Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Halıcı, Topcular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar, Memur- Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.



Bisiklet dağıtımlarında konuşan Başkan Doğan, temizlik, park, yol yapımı gibi temel belediyecilik hizmetlerini zaten yerine getirdiklerini, sosyal belediyecilik çalışmaları ile de hayatın her alanına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Bisiklet dağıtımlarının da bu çalışmaların bir örneği olduğunu söyleyen Başkan Doğan, "Bizim 7 yıl önce başlattığımız bu proje artık Türkiye'ye model oldu. İzmit'te 60 bine yakın bisikleti çocuklarımızla buluşturduk. Sağlık Bakanlığımız bunu proje haline getirdi. Eski Sağlık Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ve şimdiki bakanımız Recep Akdağ'a da teşekkür ediyorum. Onların da desteklerini görüyoruz. Zaten bu çalışmalar hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu noktaya geliyor. Yoksa belediyecilik kaynaklarıyla bunları oluşturmak kolay değil" dedi.



İzmit'in giderek güzelleştiğini vurgulayan Başkan Doğan, "Sadece çocuklarımıza bisiklet dağıtmakla kalmıyor, okullarımıza da destek oluyoruz. Bu bizim asli görevimiz değil ama sizin olduğunuz yerlerde elimizden bir şey geliyorsa esirgemiyoruz. Şehrimiz dünden daha güzel, yarın daha da güzel olacak. Ülkemiz, çevremizdeki kargaşalara, zulme, savaşa, kan gölüne, ülkemize gelen 3 milyon civarındaki can derdinde olan mültecilere ve batının kendine bakmayıp, bize bazı sıkıntılar yaşatma uğraşlarına rağmen dünden daha iyi. Kim ne derse desin, Avrupa, bizim yaptığımız bu hizmetleri yapamıyor. Bu yüzden Türkiye ile uğraşıyorlar. Ama biz güçlü bir milletiz" diye konuştu.



Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Doğan, "Halkımıza teşekkür ediyorum, sizler hep bizim arkamızda oldunuz. Hep büyük bir heyecan ve güç verdiniz. Sizler dua ediyorsunuz, arkamızda duruyorsunuz bizler yapıyoruz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Hizmette, birlik beraberlikte, vatan, bayrakta, cumhuriyetimizde hep birlikteyiz, öyle olmaya da devam edeceğiz. Tek amacımız sizlere en güzel hizmetleri yapmak. Çocuklarımızı iyi yetişsin, mutlu olsun, sağlıklı olsunlar, ailesine, ülkelerine hayırlı evlatlar olsunlar diye uğraşıyoruz. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın" şeklinde düşüncelerini ifade etti.



Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ise konuşmasında, "Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse İzmit Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmadan çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Çocuklar hepimizin, bu çocukları geleceğe hazırlama noktasında hepimizin görevi var. İzmit Belediyemizin yaptığı bu hizmet Türkiye'ye örnek olmuştur. Spor alanında bisikletin büyük bir faydası var. Bisikletleriniz hayırlı olsun. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Son olarak İzmit İlçe Mili Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de, "İzmit Belediyemizin sosyal belediyecilik anlamında yaptığı bu hizmet tüm ülkemize örnek olacak bir uygulama. Böyle bir hizmetin ilçemizde yapılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Belediyeden aldığımız hizmet bunlarla sınırlı değil. Belediye Başkanımız tarafından kurulan okul hizmet masası, okullarımızın çeşitli ihtiyaçlarının belediyemiz tarafından karşılanması eğitim camiası olarak bizleri mutlu ediyor" dedi.



Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu'nda bisiklet dağıtımı sırasında İzmit Belediyesi tarafından okul bahçesinde yaptırılan basketbol, voleybol ve futbol sahalarının açılışı da yapıldı. - KOCAELİ