İzmit Belediyesi Bir Ayda 97 Adet Yapı Kullanım İzin Belgesi Düzenledi

İzmit Belediyesi, olumsuz hava koşullarında vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.



İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların isteklerine cevap vermeye devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü İskan Denetim Birimi ekipleri, kişi ve kuruluşların iskan taleplerini en ince detayına kadar inceleyerek sonuca bağlıyor. Görevliler, proje kontrollerini ve elektronik imzaları tablet yardımıyla yer yer 30 santimetreyi bulan inşaat alanlarında yerine getiriyor.



İzmit Belediyesi'nce bir ay içinde 97 adet yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği kaydedildi. - KOCAELİ