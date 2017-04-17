İzmit Belediyesi Asansörleri Kontrol Ediyor

İzmit Belediyesi'ne bağlı hizmet binalarındaki asansörler bakım ve kontrolden geçti.



İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, başta Belsa olmak üzere 10 ayrı yerdeki asansörler tek tek kontrol edilerek eksikler giderildi. Belediye yetkilileri asansörlerin güven içinde hizmet vermesi için sık sık kontrol edildiğini ifade ederek, "Yapılan bakım ve kontrollerin sonunda asansörlerin hepsi yeşil etiket alacak hale getirildi" dediler. - KOCAELİ