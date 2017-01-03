İzmit Belediyesi 2017 Yılı İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

İzmit Belediyesi'nin 2017 yılı ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.



İzmit Belediye Başkan Dr. Nevzat Doğan, yılın ilk meclis toplantısının hayırlı olması dileğinde bulundu. Doğan, elektrik kesintileriyle son yağışlardan etkilenen mahallelerle ilgili olarak yaptığı bilgilendirme toplantısında, "Elektrik kesintileri bu sene daha etkili oldu. Kesintilerden rahatsızlık duyuyoruz. Yatırımların yetersiz olması da sorunda önemli rol oynuyor. SEDAŞ konusunu en çok gündeme getiren biriyim. Demek ki, bu bölgelerde bu eksiklik devam ediyor. Bu konuda ciddi bir yatırım planlamasına ihtiyaç var. İşin takipçisi olmaya devam edeceğim. Sel olayını da ilk günden itibaren takip ettim. Kaymakamsızla, emniyet müdürümüzle, ekiplerimizle vatandaşımızın yanında olduk. İhtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. 3 öğün sıcak yemek verdik" dedi.



Meclis toplantısında denetim komisyonu belirlendi. Buna göre denetim komisyonuna Engin Uztürk (36 oy), Ersin Alpaslan(36 oy), Haluk Akgün(36 oy), Ersin Albayrak (34 oy) ve Barbaros Akkuş (35 oy) seçildiler. Toplantıda, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 30 kişilik otobüs alımı ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi meclis üyelerinde kabul edildi.



Veliahmet mahallesinde Belediyeye ait binanın Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi teklifi de oy birliği ile kabul edilirken, İzmit sınırları içinde çalışmaları devam eden Tramvay Projesi dahilinde mağduriyet yaşayan esnafların müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Çevre Sağlık Komisyonlarının raporu da meclis üyelerince kabul edildi.



Meclis toplantısında İzmit'in kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit'in sembolü haline gelen tarihi yapılardan Halk Eğitim Merkezi binası ile Acısu Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam edilen 'Fransız Mektebi Sörler Okulu' olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesi'ne devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu'nun raporu da kabul edildi.



Bir sonraki meclis toplantısının 7 Şubat Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı. - KOCAELİ