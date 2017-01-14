Izmit Arızalanan Halk Otobüsü Alev Alev Yandı

Arızalanan halk otobüsü alev alev yandı



İZMİT'te, arızalanan halk otobüsü dururken, sürücü 5 yolcuyu araçtan indirerek arkadan gelen başka bir otobüse bindirdi. Sürücünün kaputu açmasıyla birlikte otobüs alev alev yandı.



Saat 11.15 sıralarında, İzmit İnönü Caddesi'nde ilerlemekte olan Mustafa Mete idaresindeki 41 J 0281 plakalı halk otobüsü arızalanarak durdu. Yahya Kaptan Mahallesi ile Plajyolu arasında sefer yapan otobüsün sürücüsü araçta bulunan 5 yolcuyu indirerek arkadan gelen otobüse bindirdi. Mustafa Mete motoru kontrol etmek için kaputu açınca alevler bir anda aracı sardı. Yanan aracı görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Trafik ekipleri caddeyi ulaşıma kapatırken, itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi. Aracın elektrik kontağı sonucu yanmış olabileceği belirtildi.



Otobüs sürücüsü Mustafa Mete, "Bir anda otobüs arızalanarak durdu. Sorun olduğu için 5 yolcuyu indirip arkadan gelen araca bindirdim. Ardından kaputu açtım, alevler yükseldi. Yangın tüpünü almaya zaman kalmadı. Araç alev alev yandı" dedi.