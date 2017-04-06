İzmirliler Saat Kulesi Etrafında Masa Tenisi Oynadı

İZMİR Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü düzenlediği etkinlikle, İzmirliler'i Saat Kulesi etrafında masa tenisi ile buluşturdu.



Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun (ITTF) ilan ettiği 6 Nisan Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü etkinleri kapsamında İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Konak Meydanı'nda bir organizasyon düzenlendi. İzmir Saat Kulesi etrafına dizilen masalarda masa tenisi oynayan vatandaşlar, keyifli vakit geçirdi. Organizasyon hakkında bilgi veren İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürvekili Emin Küçük, "Etkinliğimiz için halkımızın yoğun olarak bulunduğu Saat Kulesi'nin etrafını tercih ettik. Amacımız masa tenisi sporunu vatandaşlara tanıtmak ve katılımlarını sağlamak. Başarılı olduğumuz inancındayım" dedi.

Uzun yıllar masa tenisi milli takımında oynayan, antrenörlük yapan ve 18 yıl Masa Tenisi Federasyonu İzmir İl Müdürlüğü görevinde bulunan Aydemir Cengiz ise "Bu etkinlik İzmir'de ilk defa düzenlendi. Tarihi bir mekanda halkımızı masa tenisi ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Masa tenisi 7'den 70'e her yaşın sporudur. Uzun yıllar oynanabilecek, vücudunuzda ayak parmağınızdan, saç telinize kadar bütün organlarınızı çalıştıran göz kas koordinasyonunun geliştiren en önemli sporlardan biridir" diye konuştu. İzmir'de yaşayan Hollandalı Yolan Kuyper ise sürekli masa tenisi oynadığını, çok güzel bir hobi olduğunu söyledi. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle biraz zorlandıklarını söyleyen Kuyper, yine de rahatlamak için güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti. Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Poyraz Yaşar, bir yıldır masa tenisi oynadığını belirterek, "Atatürk Stadyumu'nda masa tenisi kursuna gidiyorum. Masa tenisi oynamak çok güzel. Hocalarımız bize bu sporu öğretti, maçlara çıktık. Bence herkes gelip masa tenisi oynamalı" diye konuştu. - Bektaş