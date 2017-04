İzmirliler Kendine Has Festival ile coştu

İzmir'de sahne şansı bulamayan Türkiye'nin önde gelen alternatif müzisyenleri Kültürpark Kübana Gazinosu'nun dev palmiyeleri altında İzmir'in ses getiren kendine has festivali Epic Fair 2017'de dinleyicilerle buluştu. İzmir'in eski gazino kültürüne de gönderme yapan festival, matine ve suare olarak iki ayrı bölümden oluşurken, matine açılışını soul ve hiphop plakları ile Dj. NoFrost yaptı. Onu Türkiye'nin önde gelen genç prodüktörlerinden Kerem Akdağ takip etti. Bant Mag. Dj. Seti ile ilk canlı performans öncesi ortamı ısıtırken matinenin kapanışını yeni albümü (Venüs) II'den şarkılar çalan ve herkesi gülümseten performansı ile Palmiyeler yaptı.

Uzun süredir konserlerine ara veren, yakında çıkacak albümleri öncesi İzmirli dinleyicisi ile bir araya gelen bass ve synth ikilisi Kim Ki O suarenin açılışını yaparken, onları son dönemin en iyi grupları arasında gösterilen ve yaz aylarında sırası ile Berlin, Hamburg ve Londra konserlerini duyuran Jakuzi takip etti. Kutay Soyocak'ın kendine has dansı kalabalığı mest ederken dinleyiciler neredeyse tüm şarkılara soluksuz eşlik etti. İzmir'de ilk kez sahne alan grup Islandman, müzikal coşkuyu dansa birleştirerek adeta festivali salladı.

EFSANE GRUP BABA ZULA'YLA MUHTEŞEM KAPANIŞ

Festivalin kapanışı için efsane grup BaBa ZuLa sahneye çıktı. 20. yıllarını XX isimli albümleri ile kutlayan ve arkasından dünya turnesine çıkan BaBa ZuLa bu turne kapsamında Epic Fair'de, İzmirli dinleyicileri ile uzun yıllar sonra buluştu. Sahneye çıktıkları andan itibaren tüm festival seyircisini coşturarak unutulmaz bir gece yaşatan efsane grup, zaman zaman seyircilerle birlikte arasına karışıp müzik yaptı zaman zaman da birlikte dans ederek görkemli palmiyelerin altında rüya gibi bir kapanışa imza attı.

KENDİNE HAS ATÖLYELERE YOĞUN İLGİ

Epic Fair 2017, müzik performanslarının yanında grafiti sanatçısı nconen'in de kişisel sergisine ev sahipliği yaparken, Drink & Draw interaktif çizim alanı ile festival konuklarına keyifli dakikalar yaşattı. Kendine Has Atölye ziyaretçilere festivalden anılar bırakırken Edit and Chill, festival için oluşturduğu yemek menüsü ile güzel tatlar sundu. Özellikle İstanbul, Ankara ve Eskişehir'den de yoğun ilginin yaşandığı festival yaklaşık iki bin kişiye ev sahipliği yaptı.