İzmirliler 57'nci Alay Şehitlerini Unutmadı

İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi 57. Alayı ve Çanakkale şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.



Çanakkale Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit düşen 57. Alay şehitlerini anmak için İzmirliler bir araya geldi. 'Vefa Yürüyüşü' adı altında gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşların Konak Meydanı'ndaki Yalı Cami'sinde toplanmasıyla sabah 05.30'ta başladı. Vatandaşlar, Çanakkale konulu vaazın verilmesinin ardından toplu olarak sabah namazı kıldı. Vefa yürüyüşüne katılan vatandaşlara, Çanakkale Savaşı sırasında askerlerimizin cephede açlıklarını gidermek için içtikleri yağsız ve tuzsuz 'Yarma çorbası' ikram edildi. Konak Saat Kulesi Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte vatandaşlar, 102 metrelik Türk bayrağını Gündoğdu Meydanı'na kadar omuzlarında taşıdı.



Etkinliğin amacı hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, "Aynı anda ülkemizin tüm illerinde yapılan 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü, Gençlik ve Spor Bakanlığının her sene gerçekleştirdiği bir etkinliktir. Bunu yapmamızdaki amaç, öncelikle gençlerimizdeki tarih şuurunu dinç ve diri tutmaktır. Bu vesileyle de 57'nci Alay'ın önemini gençlerimize anlatmış oluyoruz. Biliyorsunuz Çanakkale Zaferi'nin en önemli unsurlarından biridir 57'nci Alay. Etkinliğimiz aynı zamanda da Çanakkale ruhunu taze tutmak, Çanakkale ruhunu da unutmamak adına yapılmış bir etkinliktir" dedi.



Katılımcıların Gündoğdu Meydanı'na kadar gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından, Kuran-ı Kerim tilavetiyle program sona erdi. - İZMİR