İzmirli yatırımcılar KKTC'ye açılıyor

Binax Gayrimenkul Türkiye tarafından düzenlenen toplantıda aralarında belediye başkanları, birlik ve oda başkanlarının da olduğu İzmirli yatırımcılar, KKTC'deki fırsatlar hakkında bilgilendirildi. İnşaat sektöründe hem finansal hem de teknolojik olarak yüksek rekabet gücüne sahip uluslararası kuruluş GTR Development tarafından KKTC'nin İskele bölgesinde inşaa edilen 2 bin konuttan oluşan Renaissance Residence'ın ilk etabı dün İzmir'de tanıtıldı.

FIRSATLAR ALTIN TEPSİDE

Renaissance Residence'in satış pazarlama sürecini yürüten Binax Gayrimenkul KKTC Ortağı Özbek Dedekorkut, kriz ortamlarında dahi en güvenli liman özelliğini kaybetmeyen sektörün yavru vatanda da zirvede olduğunu söyledi. Dedekorkut, "Ada'da iki kesim arasındaki müzakere süreciyle birlikte inşaat sektöründe büyük bir gelişim yaşandı. Ancak burada dikkatinizi çekmek isterim ki sektör, bu müzakere sürecinden etkilenmeyecek şekilde büyüdü. Yani tek başına lokomotif haline geldi. Bugün Kıbrıs, altyapısını tamamlamış, elektrik ve su sorunu olmayan, altın gibi kumsallara, masmavi bir denize, inanılmaz bir güneşe sahip. Sektör gelişirken altın tepside fırsatlar da sunuyor" dedi.

GÜVENLİ LİMANA GÜVENLİ YATIRIM

Günümüzde ekonomisi güçlü ülkelerin ayakta kaldığına dikkat çeken Dedekorkut, "Türkiye ve KKTC de ekonomileri güçlü olduğu için ayakta kalacak. Bundan kimsenin kuşkusu yok. O nedenle yatırımlarınızı güvenli liman gayrimenkulde en güvenli yer olan KKTC'de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz" diye konuştu.

KAYBETME İMKANI YOK

KKTC'de fiyatlar, Rum tarafına göre en az 4-5 kat daha ucuz. Dört bir tarafı denizle çevrili olması müthiş bir turizm potansiyeli sunuyor. Ayrıca bir üniversite ülkesiyiz ve her konut burada eşi bulunmaz bir yatırım aracına dönüşüyor. Kaybetme imkanı olmayan bir yatırım" dedi.

TL İLE ALAN DÖVİZLE KAR EDİYOR

Renaissance Residence'ın hem tatil hem de daimi yaşam fırsatı sunduğunu da söyleyen Dedekorkut, "192 bin metrekarelik alanda 5 bloktan oluşan Renaissance Residence'ın kusursuz alt yapıya sahip. Dış görünümü sanatsal bir sarayı yansıtıyor aynı zamanda da sıcak ve samimi bir yaşam vaadediyor. Adanın 5 kilometre uzunluğundaki en uzun kumsalı olan Long Beach yürüyüş mesafesinde yer alıyor" dedi. Bu noktada İzmirli yatırımcılara özel bir fırsat da sunduklarını belirten Dedekorkut, "Dairenizi Türk Lirası ile alacaksınız ancak aldığınız o dairenin değeri Sterlin olarak artacak" diye konuştu.

ROTA KKTC

Renaissance İzmir Otel'deki toplantıda konuşan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı da olan Binax Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu ise KKTC'nin 12 üniversiteye ev sahipliği yaptığını, Ercan Havalimanı'na yakın yeni 200 bin öğrencinin eğitim alacağı üniversitenin inşasının da kısa sürede tamamlanacağını belirterek "Kıbrıs'ta çok büyük bir öğrenci potansiyeli bulunuyor. İzmir'de Buca, Bornova, Balçova, Seyrek'te üniversitelerin açılmasıyla konut sektöründe yatırım yapanların nasıl kazançlı olduğunu biliyorsunuz. Bu avantajların aynısı Kıbrıs'ta da olacak. Üstelik orada 12 üniversite var" dedi.

KİRA GARANTİLİ

KKTC'de yatırımı düşünenlere kendilerinin de kira geliri garantisi sunduklarını belirten Güleroğlu, "Gayrimenkul sektörü şu anda en güvenli yatırım aracı. Ancak KKTC'de yatırım hem en güvenli hem en çok kazandıran bir yatırım aracı haline geldi" dedi. Güleroğlu, bunu tüm İzmirlilere sunmak istediklerini, yatırımı düşünenlerin 4258591 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

GTR Development Temsilcisi Elvira Sabirova da KKTC'nin Miami'si olarak anılan İskele bölgesindeki yatırımın ilk etabının 273 konuttan oluştuğunu, konumu itibariyle üniversite, Gazi Magusa'ya 10 dakikalık mesafede bulunduğunu denize 450 metre yakındaki konutların "Şehir içinde şehir" konseptiyle inşaa edildiğini söyledi. Toplam 2 bin konuttan oluşan Renaissance Residence'ın "Herkesin istediğini bulabileceği" formatta yapılandırıldığını, özellikle çocuklara yönelik bir çok yeniliği de barındırdığını söyledi. Sabirova, "Yüzme havuzlarından sinema salonuna, spa'dan alış veriş merkezine kadar içinde her şeyin düşünüldüğü bu yer aslında bir yatırımdan da öte, yeni bir yaşamın kapılarını açıyor" dedi.