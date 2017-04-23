İzmirli Şairin 'En Küçük Kitabı' Fuarda

İZMİRLİ şair, yazar ve Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, kendisine ait 'Dünyanın okunabilir en küçük şiir kitabı' rekorunu bir kez daha yeniledi. Yeni kitabın eni 6, boyu 8 milimetre, ağırlığı da 0.23 gram oldu.



Şair, yazar ve Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, 1987 yılında dergi çıkardığı sırada, kağıda yapılan zamları protesto için küçük kitap tasarladı. Işıkhan 'Aşktan Sonra Hüzün' adlı şiir kitabının boyutunu her yıl daha da küçülttü. Ümit Yaşar Işıkhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açılan Minyatür Kitaplar Müzesi'nde de sergilenen, Guinness Rekorlar Kitabı'na kabul edilen, eni 1.5 boyu 2.5 santim olan kitabını geçen yıl daha da küçültüp ağırlığını 0.63 gram, enini 1, boyunu 1.5 santime düşürdü.



ŞİMDİ DAHA DA KÜÇÜK



Ümit Yaşar Işıkhan, TÜYAP 22'nci İzmir Kitap Fuarı'nda okurların karşısına kitabının yeni boyutlarıyla çıktı. Daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kitabın yeni boyutları eni 6, boyu 8 milimetre, ağırlığı 0.23 gram oldu. İzmir Kitap Fuarı'nı gezen ziyaretçiler, en küçük kitabı görünce şaşkına döndü, merakla okumak istedi.



BU KEZ 'EN BÜYÜK KİTAP' HAZIRLIĞI



Ziyaretçilerin ilgisinden memnun olan Ümit Yaşar Işıkhan, "Farklı bir protesto için bu işe girdim. Bu boyutlara kadar indik. Ama artık bundan daha da küçük olması imkansız. Yapılsa bile okunamaz. Önemli olan küçük ve okunabilir olması. Önümüzdeki yıl farklı bir rekorumuz olacak. Bu kez en büyük boyuttaki kitabı yapacağız. Ancak fazla ayrıntı vermek istemiyorum" dedi.



- İzmir