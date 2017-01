İzmirli Motorcular, Adliye Önünde Şehit Polis Fethi Sekin'i Andı

İZMİR'de motosiklet kulüplerine üye yüzlerce motorcu, Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne bomba araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can'ı anmak için bir araya geldi. Adliye önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyleyen motorcular, Fethi Sekin'in şehit düştüğü noktaya karanfil bıraktı. Grup, motorlu trafik polislerinin eskortluğunda Şehit Fethi Sekin'in evinin önüne gitti.



Motosiklet Kulüpler Birliği'nin çağrısıyla İzmir Adliyesi'nde toplanan motorcular, PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirdiği polis noktasına karanfil bıraktı. Türk bayrağı astıkları motorlarıyla konvoy oluşturan motorcular, saldırının gerçekleştiği Adliye C kapısı girişine geldi. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi.



Motorcular ardından Şehit Fethi Sekin gibi motosikletli trafik polislerinin eskortluğunda kortej oluşturdu. Kortej ilerlerken çalan siren ve korna seslerini duyan vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Kortej, şehit polis Fethi Sekin'in Bornova'daki evine ulaştığında komşuları dondurucu soğuya aldırış etmeden korteji balkonlarda karşıladı. Şehidin evi önünde vatandaşlarla bir araya gelen motorcular, burada bir kez daha saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı söyledi, Grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Şehidim hakkını helal et bize' sloganları attı.



İzmirli motosiklet kullanıcıları olarak saldırıda şehit düşen Polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı anmak için bir araya geldiklerini söyleyen Salih Özsüvariler, "Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Fethi Abi, kendisini bizim için feda etti. Bizlere, Türkiye'ye belki de dünyaya, rokete, bombaya karşı tek tabanca aslanlar gibi yürüyebileceğimizi gösterdi. Fethi Abi, o kadar büyük bir insandı ki önce bütün adliye, sonra tüm İzmir ve Türkiye onun arkasına sığındı. Eğer hakkımız varsa binlerce kez helal olsun, ruhu şad olsun" dedi.



İzmirli motorcular olarak emniyet güçleri için, kanunlara ve yasalara saygılı olarak onlara destek olmaya her zaman hazır olduklarını belirten Özsüvariler, "İhtiyaç hasıl olduğunda emniyet mensuplarımızla birlikte şahadete koşturmaktan bir saniye bile tereddüt etmeyiz. İhtiyaç hasıl olduğunda her zaman emirlerine amadeyiz. Allah hepsini korusun, ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu.



