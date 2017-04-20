İzmirli Minikler 23 Nisan'da Lunaparkta Eğlenecek

İzmir Kültürpark'ın içinde 43 yıldır hizmet veren Coşkun Lunapark, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenleyeceği şenlikle çocuklara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.



22 - 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek şenlikte, çocuklar palyaçolar ile oynayarak bayramlarını kutlayacak. Maskotların dağıtılacağı etkinlikte, çocuklara hediye ve indirimli biletler de verilecek. Yüz boyamasının yapılacağı, balon ve Türk bayraklarının dağıtılacağı şenlikte minikler 23 Nisan'ın tadını doyasıya çıkaracak. Coşkun Lunapark yetkilileri Önder Coşkun ve Ayla Coşkun, düzenleyecekleri şenlikle 23 Nisan coşkusunu doruğa çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.



22 - 30 Nisan tarihleri arasında Kitap Fuarı'nın da düzenleneceği Kültürparkta, Coşkun Lunapark'ın özel bayram şenliğiyle on binlerce çocuğun buluşması bekleniyor. - İZMİR