İzmirli Komiser, Yarın Son Yolculuğuna Uğurlanacak
TUNCELİ'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan İzmirli komiser pilot 28 yaşındaki Abdullah Ortanca için yarın Gaziemir Gülhane Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.
TUNCELİ'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan İzmirli komiser pilot 28 yaşındaki Abdullah Ortanca için yarın Gaziemir Gülhane Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.
Pülümür'de dün düşen Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterde şehit olan 7'si polis, 1'i hakim, 1'i astsubay ve 3 mürettebatın cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. İzmirli şehit komiser pilot Abdullah Ortanca için yarın öğlende Gaziemir İlçesi'ndeki Gülhane Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Bekar olan ve 2 kardeşi bulunan şehit komiser pilot Ortanca, öğlende kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.
- İzmir