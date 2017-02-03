Izmirli Kadınlar', 'Evet' Için Şarkı Yaptı

Anayasa değişikliğini desteklemek amacıyla sosyal medyada açtıkları "İzmirli Kadınlar Evet Diyor" adlı sayfa ile kampanya yürüten İzmirli bir grup kadın, neden "evet" dediklerini anlatan şarkıya çektikleri klibi yayınladı.



Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından başlayan referandum sürecinde bir araya gelen bir grup İzmirli kadın, desteklerini, çektikleri videolar ile ortaya koydu.



Neden "evet" dediklerini evde, iş yerinde, otobüste, tenis oynarken, süt sağarken, sahilde spor yaparken çektikleri videolarla anlatan kadınlar, son olarak "evet" için şarkı ve klip hazırladı.



Stüdyo görüntülerinin yer aldığı klipte, "İzmirli Kadınlar Evet Diyor" adlı sayfaya yüklenen videolar da kullanıldı.



Şarkıda, vesayete karşı olan İzmir'in kadınlarının, tam bağımsızlık, istikrar, güçlü Türkiye, terörden kurtulmak, tam bağımsız yargı, darbeye son vermek, kavganın ve gürültünün bitmesi, ekonominin güçlenmesi, gerçek demokrasi için "Evet" dediği dile getirildi.



Modacı Akkaya'dan kadınlara destek



Öte yandan, modacı Hakan Akkaya da çektiği video ile İzmirli kadınlara destek verdi. Akkaya, paylaştığı videoda "İzmirli kadınları destekliyorum, referanduma evet diyorum" ifadelerini kullandı.