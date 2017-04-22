İzmirli İşadamı Öldüresiye Dövüldü

İzmirli işadamı Mert Aydoğdu, Konak ilçesindeki Alsancak semtindeki evinin önünde 5 kişinin sopalı ve bıçaklı saldırısına uğrayarak ölümden döndü.



Edinilen bilgiye göre, İzmir'de dış ticaretle uğraşan Mert Aydoğdu, Alsancak semtindeki evinin önüne aracını park etti. İddialara göre, bu sırada evinin önünde beyaz araçla 5 kişi indi. Bu kişiler, ellerindeki sopa ve bıçakla Mert Aydoğdu'ya saldırdı. İş adamı, aldığı üst üste darbelerle kanlar içerisinde kaldı. Darp edilen Aydoğdu, aldığı darbelerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Mert Aydoğdu, olay anını anlatarak, "Evime yaklaştım, arkadan takip eden araç durdu. İçinden inen 5 kişi sopalarla üstüme hucum etti. Kendime korumaya çalışsam da başaramadım" dedi.



Mert Aydoğdu, tedavisinin ardından taburcu edildiğini de söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR